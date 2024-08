Píseň Mekyho Žbirky dokončila umělá inteligence

V hudební pozůstalosti Mekyho Žbirky je mnoho písní, které před svou smrtí v roce 2021 už nestihl dokončit a nahrát. Jednu z rozpracovaných skladeb s názvem Nora ale pomohla dotáhnout do konce umělá inteligence (AI).

Rodině Mekyho Žbirky při rozhodování, zda při dokončení jeho písní zapojit umělou inteligenci, pomohla odpověď od ChatGPT. Umělecká agentura Miro Agency, která zpěvákův odkaz zpracovává, text zveřejnila na sociálních sítích.

„Miro Žbirka byl známý svou otevřeností k novým technologiím a inovacím v hudbě. S největší pravděpodobní by měl z AI radost, zejména pokud by mohla přispět k jeho hudební tvorbě nebo zlepšení zážitků fanoušků. AI technologie by mohla pomoci v produkci hudby, správě jeho odkazu nebo ve vývoji nových způsobů, jak oslovit a zapojit jeho posluchače,“ napsal ChatGPT.

Má to být Meky 2024, říká Kateřina Žbirková

Technologie AI tak pomohla upravit a vyčistit Mekyho zpěv z původní demonahrávky. Toho se ujala firma FamePlay. Vdově po zpěvákovi Kateřině Žbirkové tvůrci nejprve přehráli vzkaz, který nechali AI „namluvit“ Mekyho hlasem. „To byl jeden z rozhodujících okamžiků, kdy bylo jasné, že spolu budeme pracovat i dál na té složitější věci, což je zpívání,“ uvedl šéfproducent Lukáš Záhoř.