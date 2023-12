Napřed pas od Putina, teď sexuální narážky v KLDR. Depardieu schytává čím dál větší kritiku

před 43 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , Augsburger Allgemeine , The Guardian , Politico , France 24

Macronovu nelibost navíc posílilo, že ho ministryně kultury o disciplinárním řízení nezpravila, ačkoliv francouzský prezident je velmistrem řádu a takové kroky by s ním měly být konzultovány. The Telegraph připomíná, že Macron Řád čestné legie po sérii obvinění ze sexuálního obtěžování a znásilnění už v minulosti odebral hollywoodskému magnátovi Harveymu Weinsteinovi.

Francouzský prezident Emmanuel Macron neschvaluje rozhodnutí členky své vlády zvážit odebrání Řádu čestné legie, tvrdí deník Le Journal du Dimanche. A s odvoláním na informace ze zákulisí Elysejského paláce tento nápad prezidenta dokonce „rozzuřil“. Nijak nevítá, že politici mohou být vnímáni jako ti, kdo přispívají k „mediálnímu procesu“ s Depardieuem, protože i on má nárok na nestranné a spravedlivé posouzení.

Herec se ale závěr komise rozhodl předběhnout a podle svých advokátů dává vyznamenání k dispozici. Právní zástupci umělce uvedli, že ministryně kultury svým chováním „zatloukla další hřebík do rakve již umírající presumpce neviny“ a podílí se na „mediálním lynči“ herce. Stanici France 2 pak kritizují, že odvysílala „sestříhané záběry pořízené v intimní a soukromé sféře“.

Po zveřejnění dokumentu francouzská ministryně kultury Rima Abdul Malaková označila Depardieuovy výroky za šokující a dodala, že svým chováním dělá ostudu Francii. Iniciovala také zahájení disciplinárního řízení, které by mohlo vyústit v rozhodnutí odebrat Depardieuovi Řád čestné legie. Ten herec dostal v polovině devadesátých let od tehdejší hlavy státu Jacquese Chiraca. „Řád čestné legie vyznamenává člověka, umělce, přístup, hodnoty,“ vysvětlila své pohnutky ministryně. Depardieu prý dostane možnost své chování před komisí obhájit.

Doprovodný profesionální štáb zachytil, jak Depardieu pronáší na adresu žen urážlivé výroky a napodobuje sexuální akt. „Ženy milují jízdu na koni, (protože) se jim klitoris tře o sedlo (...) a obrovsky si to užívají,“ řekl například podle agentury AFP. Je také vidět, jak pózuje pro fotografii a přitom říká, že „sahá na zadek“ severokorejské tlumočnici po svém boku. List The Guardian upozorňuje, že věděl o přítomnosti kamer.

Kritika se vzedmula poté, co veřejnoprávní kanál France 2 odvysílal dokument Gérard Depardieu: Pád zlobra. Obsahuje mimo jiné záběry z hercovy návštěvy Severní Koreje v roce 2018, kam se vydal u příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku KLDR.

Nejnovější zpráva ohledně Gérarda Depardieu přišla z pařížského muzea voskových figurín Grévin. Oznámilo, že z expozice stahuje hercovu voskovou kopii, která tam stála od roku 1981, a to kvůli negativním reakcím návštěvníků na herce na sociálních sítích.

Rodinní příslušníci připouští, že herec často a rád provokoval, šlo ale jen o součást hry. „Hraje všechny možné role, i když to znamená šokovat citlivé duše. Včetně nás, samozřejmě,“ stojí v dopise. Zaráží je prý, že se nad hercovými excesy pohoršují i někteří lidé, kteří mu ještě nedávno za podobné vtipy tleskali, dokonce ho k nim vybízeli. „Používat Gérardovy slovní provokace na podporu jiných (zatím nepodložených) obvinění je krajně nečestné,“ uvedla rodina.

Putinovo rozhodnutí poslat armádu na svého souseda označil za „nepřijatelný a šílený exces“, za který ale obyčejní obyvatelé Ruska nenesou žádnou odpovědnost. A rozhodl se také výtěžek z části svých vystoupení věnovat na pomoc Ukrajině.

O rok později v rozhovoru pro německý deník Augsburger Allgemeine na otázku, jestli se proměnil jeho postoj k Rusku, odpověděl: „Pro mě se nic nezměnilo. Stále jsem Rus. Miluji ruskou kulturu. Pokud miluji nějakou zemi, je to vždy kvůli její kultuře. Ale raději se vyhýbám rozhovorům na toto téma, nikdo o tom není schopen říct nic opravdu rozumného! Nikdo!“ Dodává, že válka je „velká blbost“, ale nemá rád míchání politiky a herectví.

To se mu letos v srpnu při návštěvě Moravské zemské knihovny nepodařilo. Do Brna přijel soukromě, aby si prohlédl archiv, který knihovně odkázal česko-francouzský spisovatel Milan Kundera, s nímž se herec přátelil od osmdesátých let. Knihovna na sociálních sítích zveřejnila fotografii, na níž Depardieu listuje před Kunderovým portrétem složkou s dokumenty. Poměrně bouřlivá diskuse pod příspěvkem se ale víc než na přátelství obou mužů soustředila na Depardieuovy sympatie ke Kremlu.