Na „hřbitově bláznů“ leží filmový Amadeus i údajný vrah Vranské

V roce 1920 byly Principovy ostatky exhumovány a převezeny do Sarajeva. Existují ale i domněnky, že jeho skutečný hrob se nachází v Bohnicích. „Prvního května 1918 tady byl pohřeb za asistence vojáků z terezínské pevnosti. A tři dny předtím zemřel v terezínské pevnosti jediný vězeň, a to byl Gavrilo, takže veřejnost si to spojila s tím, že by tady mohl být,“ vysvětlil Jan Vítek, místostarosta Prahy 8 (Patrioti pro Prahu 8), který se roky snaží hřbitov zvelebovat a organizuje i komentované prohlídky.

Nedopadený vrah Otýlie Vranské

Senzacechtivě zní spojení bohnického hřbitova s možným vrahem Otýlie Vranské. Slovenská prostitutka byla v noci na přelomu srpna a září 1933 zavražděna v Praze. Pachatel či pachatelé tělo nebožačky rozřezali, části uložili do dvou kufrů a zavazadla s hrůzným obsahem poslali ve dvou různých vlacích na Slovensko.

Případ tenkrát vyšetřoval kriminální rada Vaňásek, předobraz rady Vacátka ze seriálu Hříšní lidé města pražského. Vraha ale nevypátral. K případu se později vrátil kriminalista Miloslav Nečásek, který přišel s teorií, že Otýlii zavraždil četař Pavlíček. „V té době sloužil na Slovensku na vojně, ale podařilo se doložit, že v uvedený den se nacházel v Praze a že byl jako jeden z podezřelých označen svědky,“ upřesnil Ryska.

Ve čtyřicátých letech byl Pavlíček hospitalizován v bohnické léčebně, kde spáchal sebevraždu. Pravdu o činu, pokud ji znal, si vzal s sebou do hrobu. Nicméně Pavlíčkovo spojení s otřesným skutkem zesláblo loni, kdy policisté oznámili, že případ vraždy Otýlie Vranské zřejmě po devadesáti letech objasnili. Uvedli, že s jistotou „na osmdesát procent“ se na mordu podílel jiný voják – rotmistr Josef Pěkný, jenž nejspíš jednal v afektu pod tlakem své existenční situace, a také prostitutka Antonie Koklesová.