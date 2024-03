Míň obezřetnosti, radí Aneta Langerová svému mladšímu já a ohlíží se za dvacetiletím na scéně

Na dvojalbu Zázračná písně krajina 20 LET posluchači naleznou písně z Anetiny první studiové desky Spousta andělů, ale také následujících nahrávek Dotyk, Jsem, Na Radosti až po poslední Dvě slunce. Mezi téměř čtyřicítkou písní nechybí hity jako Voda živá či Hříšná těla, křídla motýlí. A také jedna nová skladba – autorský gospel Zázračná písně krajina, který dal celé desce název.

Singl je podle zpěvačky poděkováním hudbě za to, že jí stále otevírá nekonečný svět fantazie. „Píseň představuje nekonečný svět fantazie, který si v sobě nosím od dětství, a jsem vděčná za to, že mě pořád neopustil. Je to místo, ve kterém se cítím bezpečně a nemusím ho nikomu vysvětlovat, můžu si v něm snít o čemkoliv, co mě napadne, a na základě toho spoustu věcí přenášet do reality,“ vysvětlila.

Začátek v talentové soutěži

Pokusy o vlastní tvorbu vnímá zpětně jako velké dobrodružství. „Nevěděla jsem, jestli najdu odvahu vyjít s první písní před lidi,“ vzpomíná na své začátky před dvěma dekádami.

Odvahu našla. Na cestě před publikum jí pomohla i talentová soutěž Česko hledá SuperStar. Stala se vítězkou prvního ročníku v roce 2004. Porotce Ondřej Soukup tenkrát pochválil její zpěv, radil jí ale, ať se zkusí tvářit méně smutně, „aby se všichni nešli oběsit“.