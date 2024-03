Milá Evičko, milý Luďku. Kolářová a Finger odhalují šedesát let jednoho skutečného manželství

Luděk je na jevišti jeden, roli Evy ale ztvárňují herečky tři. Představují ji v různých fázích života. „Myslím, že to byl moc hezký vztah, ale jak to všichni v dospělosti známe, od zamilovanosti přes následující životní peripetie se můžou vyskytovat i složitější situace,“ podotýká Daniela Kolářová. Mladšími verzemi Evy jsou Lucie Žáčková a Romana Widenková.

„Babička by se zeptala, jestli mi to zaplatili, ona měla tyhle praktické dotazy. A děda by byl hluboce dojat,“ odhaduje Beata Parkanová, jak by její prarodiče reagovali na zjištění, že z nich udělala hrdiny divadelní hry. Dokonce scénu z velké části pokryla kopiemi jejich skutečných dopisů a deníkových záznamů.