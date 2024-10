Křik z fronty i hlas duše. Ukrajinští muzikanti bojují hudbou

Píseň kapely Antytila o Bachmatu vzdává hold obraně města. Zvedá bojového ducha nejen v týlu, ale často hraje i z reproduktorů ve vozidlech vojáků při cestě na první linii. „Ve své podstatě je to monolog vojáka, který plní bojový úkol. Mluví ke svým bratrům ve zbrani. Říká jim základní pokyny, které jsou důležité. Opakuje jim, proč bojují, co je před nimi a co za jejich zády,“ upřesnil frontman kapely Taras Topolja.

Hudba do politiky nepatří, dokud do vašeho domu nepřiletí raketa, říká ukrajinská kapela Go_A

Někteří z hudebníků se do služby vrátili poté, co se zotavili z válečného zranění. Padesátník Jurij Ivaskevič, sólista Záporožské filharmonie, přišel o nohu, když se jeho jednotka dostala pod palbu. Dobrovolně narukoval hned první den ruské invaze v únoru 2022. Když se stal granátometčíkem, nemyslel si prý, že se ke zpěvu ještě jednou vrátí. Ale pak jednou svým spolubojovníkům zazpíval píseň O Sole Mio.

Vydražením trofeje z Eurovize vzápětí Kalush Orchestra získal pro ukrajinskou armádu devět set tisíc dolarů. K účasti v písňové soutěži dostali členové kapely speciální povolení, jinak by museli jako většina ukrajinských mužů ve věku od 18 do 60 let v zemi zůstat a být připraveni zapojit se do bojů.

Eurovize v době války?

Je pravidlem, že následující ročník Eurovize pořádá země předešlého vítěze. V případě Ukrajiny to ale bylo ze zjevných důvodů problematické. Kyjev sice nejprve reagoval rozhořčeně na rozhodnutí pořádající Evropské vysílací unie (EBU) o přesunutí soutěže, ale nakonec přivítal, že se úkolu zhostí Británie, kterou od zahájení ruské agrese na Ukrajině považuje za důležitého spojence.

Vítězství patřilo švédské zpěvačce Loreen, elektronické duo Tvorchi z Ukrajiny skončilo šesté. Shodou okolností v době konání ruské síly zaútočily na Ternopil, odkud ukrajinští zástupci v Eurovizi pochází. Letos se Ukrajina, reprezentovaná dvojicí Aljona Aljona a Jerry Heil, vyhoupla na třetí místo.

Poslední ročník provázela hlasitá diskuse o nákladech, které Ukrajinu stojí účast na Eurovizi v době, kdy je země ve válce. Novinářka Olena Ziněnková, rodačky z Charkova, uvádí v článku pro berlínské Centrum pro východoevropská a mezinárodní studia, že šlo o částku ve výši 277 tisíc dolarů.

Tu ale nakonec vyvážila možnost oslovit milionové publikum, čemuž upravily účastnice i výtvarné vyznění – dvě poutnice procházející ohněm symbolizovaly obraz Ukrajiny.