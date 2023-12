Královnou tanečního parketu v soutěži StarDance se stala herečka Pavlovičová

„Je to strašně krásné, vůbec jsem to nečekala,“ prohlásila Pavlovičová po vyhlášení výsledků. „Jsem strašně hrdý na to, co Darija zvládla, byl jsem na ni přísný,“ uvedl tanečník Vodička.

Finalisté v sobotu zatančili celkem čtyřikrát. Předvedli například svůj nejlepší tanec nebo free style – novou choreografii, kterou diváci ještě neviděli. Ve společné choreografii se na parket vrátilo i všech sedm párů, které se do finále neprobojovaly.

Česká televize poprvé odvysílala StarDance v roce 2006. Tehdy soutěžilo osm dvojic, vítězi se stali Roman Vojtek a Kristýna Coufalová. V soutěži se vždy představují taneční páry v kombinaci známé osobnosti a profesionála či profesionálky.