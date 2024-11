Když Hollywood točí o prezidentech, jen málokdy na ně dokáže nemít názor

Sebastian Stan jako Donald Trump ve filmu The Apprentice

V kinech či na streamovacích platformách jsou k vidění dva čerstvé filmy o mužích, které svět zná jako americké prezidenty. Snímky The Apprentice: Příběh Trumpa a Reagan tak někteří diváci posuzují jako součást aktuálního volebního klání, které ho má ovlivnit. Filmaři totiž v množství zatracujících i oslavných portrétů amerických politiků jen málokdy zvládnou najít takzvanou střední cestu.

Jde o laciný, pomlouvačný a politicky nechutný útok, který má ovlivnit volby, napsal před několika dny o novém filmu íránsko-dánského režiséra Aliho Abbasiho The Apprentice kandidát na prezidenta USA Donald Trump. Zda ho viděl, není jasné, po prvních desítkách minut životopisného dramatu by však tak příkrý odsudek možná přehodnotil.

Donalda Trumpa, jehož hraje Sebastian Stan, totiž diváci poprvé potkávají v New Yorku 70. let, kde se projevuje jen jako jako ambiciózní byznysový elév, jenž chce patřit mezi velkoměstskou smetánku, která by pozvedla jeho neuspokojivý status syna. Otci, realitnímu magnátovi Fredovi Trumpovi, totiž v bytových domech pomáhá vybírat nájemné.