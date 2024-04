Dvakrát chtěl prodat Eiffelovku. O českém podvodníkovi se chystá film v americké koprodukci

„Nejprohnanější muž, jaký kdy žil.“ Viktor Lustig byl podvodník s českými kořeny a světovými ambicemi. Pokusil se prodat Eiffelovu věž. Dvakrát. Příběh jednoho z nejneuvěřitelnějších podvodů začátku minulého století se dostane také do kin. O českém notorickém podfukáři vznikne film v koprodukci Česka, Francie a Spojených států.

Rozhodl se vydávat za úředníka z ministerstva pošt a telegrafů a z moci své funkce zinscenoval neveřejné výběrové řízení, jehož vítěz bude moci pařížskou dominantu rozebrat do šrotu. Neveřejné proto, vysvětloval, aby se zabránilo přílišnému rozruchu.

Realizaci zdánlivě šíleného nápadu na prodej Eiffelovky napomohla dobová situace. Bylo pár let po první světové válce a ve zbídačené Francii se psalo o vysokých nákladech na údržbu ocelového molochu. Navíc nedlouho předtím, v roce 1923, zemřel přední ochránce a propagátor věže Gustave Eiffel.

Využíval svého šarmu a inteligence. „Byl to nonšalantní charismatický pán, velmi vzdělaný, mluvil plynule šesti jazyky,“ popisuje český producent chystaného filmu David Blümel.

Kapitální podfuk zapsal Lustiga do dějin. Ani předtím ale nebyl žádné neviňátko, jak by mohli potvrdit pasažéři zaoceánských parníků, kteří opouštěli starý kontinent s vidinou lepšího života a bohatství. Lustig v nich rozpoznal ideální kořist při cinknutých partiích bridže.

Viktor Lustig se narodil v Hostinném na Trutnovsku rok poté, co Gustave Eiffel v Paříži otevřel pro veřejnost tři sta dvacet čtyři metrů vysokou věž. Postavil ji u příležitosti Světové výstavy a na počest Velké francouzské revoluce.

„Je to velmi zajímavá postava. Myslím, že každý, kdo dokáže prodat Eiffelovu věž, musí být opravdu spíš talentovaný člověk než podvodník. Buď byli lidé tehdy naivnější, nebo on příliš chytrý,“ míní producent Mario Kassar, který jde do natáčení filmu o Viktoru Lustigovi se zkušenostmi z produkcí snímků Rambo či Terminátor. „Vlastně jenom absolutně zneužíval hamižnost lidí v té době, těch velkých průmyslníků,“ dodává Blümel.

Lustig povzbuzen úspěchem se rozhodl vrátit se na místo činu a prodat Eiffelovku do šrotu ještě jednou. Opět vystupoval pod falešnou identitou. Jenže druhý pokus o ten samý trik už mu nevyšel. Dozvěděla se o něm policie.

Tiskařský stroj na peníze

Do třetice Lustig podvodnické štěstí ve Francii nepokoušel. Zmizel raději do Spojených států, kde ostatně – jak věděl z předchozích let – žije také dost lidí, kterým vidina zisku snadno zatemní zdravý rozum. Lustig totiž Američanům ještě před pařížskou anabází prodával „kouzelný“ strojek na tištění peněz. Přesvědčil je, že malá krabička vyrobí za několik hodin stodolarovou bankovku.

Na podvodnickou kariéru v peněžnictví Lustig v Americe navázal. Tentokrát se ale pustil do padělání peněz ve velkém. Podfoukl dokonce obávaného mafiánského bosse Al Caponeho. Získal od něj peníze na údajnou investici, následně mu celý obnos ale vrátil s tím, že obchod nevyšel. Na mafiána Lustigova „čestnost“ udělala takový dojem, že mu i tak vyplatil několik tisíc dolarů.