Drama Želary vypráví v Olomouci tancem, zahraniční tanečníci se učili moravský folklór

Ústřední postavou děje je mladá lékařka, která za německé okupace musí utéct z města. Ukryje se v odlehlé vesnici na Moravských Kopanicích pod novou identitou, když se provdá za horala Jozu. Střetnutí dvou naprosto odlišných světů a kultur dvou lidí, kteří se do té doby neznali, se postupně promění v láskou naplněný vztah.

V taneční inscenaci role hlavních hrdinů i vesničanů ztvárnili členové olomouckého baletu. Většina z nich pochází ze zahraničí, z Číny, Brazílie či Španělska. „Narazili jsme na to, že i když se tanečníci pokoušeli tančit folklór, zůstávali ve slovníku klasického tance, ve kterém jsou celoživotně školeni. Na zkouškách jsme se proto hodně nasmáli, ale nakonec je musím pochválit, že to zvládli. I oni sami byli rádi, že se mohli seznámit s českým folklórem,“ prozradila autorka choreografie Hana Litterová.

Představení je spojením tance a civilního herectví. Zapojil se do něj celý baletní soubor. Hudbu zkomponovala cimbalistka Zuzana Lapčíková, zároveň při představení na cimbál hraje a také zpívá. Její partitura je pro orchestr Moravského divadla základ, velký prostor ale dostává také improvizace, jak bývá pro folklór typické. „Všichni hrají, co je v notách, ale opravdu zhruba. Je to speciální hudební kategorie, kterou je potřeba umět,“ poznamenal šéfdirigent Petr Šumník.