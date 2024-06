Čas Kafkovi pomohl, míní Soderbergh o svém filmu

Na filmový festival v Karlových Varech přijel oscarový režisér Steven Soderbergh. Ne náhodou v roce stého výročí Franze Kafky. Osobně totiž uvádí dva své snímky, které o pražském německém spisovateli pojednávají. Mr. Kneff je novou verzí více než třicet let starého dramatu Kafka.

Původní převážně černobílý film Kafka točil Soderbergh počátkem devadesátých let v Praze, aby zúročil atmosféru města, v němž literát žil. V mysteriózním dramatu zkombinoval spisovatelův skutečný život s fikcí. Titulní hrdina představovaný Jeremym Ironsem pátrá po zmizelém kolegovi a narazí na komplot plný vražd, korupce a byrokracie. Po třiceti letech se Soderbergh rozhodl ke snímku vrátit a přestříhat ho do nového titulu, možné to bylo díky znovunabytí práv k filmu.

„Popravdě jsem byl tím prvním filmem hodně frustrovaný, byly tam nějaké problémy, u kterých jsem cítil, že je nejsem schopný vyřešit, byl to můj druhý film. I u této verze jsme měli hodně problémů, ale ta první verze byla něco, s čím jsem opravdu nikdy nebyl spokojený. Nemyslím si, že tato verze je více dostupná než ta první, ale je to větší zábava. Řekl bych, že je srozumitelnější,“ uvedl Soderbergh v rozhovoru pro ČT.

Málo biografie

Mr. Kneff je o dvacet minut kratší a surreálnější. Soderbergh přeskládal strukturu vyprávění a některé scény nechal obarvit, aby jasněji odlišil skutečnost od protagonistovy imaginace. Do hudebního doprovodu přibyla mimo jiné instrumentální verze písně Enter Sandman od Metallicy. Vznikl film o Kafkovi bez Kafky.