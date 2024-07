Bob Dylan zakázal mobily na koncertech. Kde to skončí, ptá se Damon Albarn

V písni I Shall Be Free Bob Dylan zpívá: „Well, my telephone rang it would not stop.“ Můj telefon zvonil a nepřestával. Slova zamýšlená v jiném kontextu by se dnes dala vztáhnout na jakoukoliv hudební akci, kde se svítící les smartphonů už stal koloritem. Americkému písničkáři všudypřítomné mobily vadí, proto je na svých koncertech zakázal. Platí to i pro tři pražské koncerty, jimiž v říjnu zahájí evropskou část turné. Ne všichni Dylanovi muzikantští kolegové ovšem takový zákaz považují za dobrý nápad.