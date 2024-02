Potraviny zlevňují, statistiky však zkreslují slevové akce

Ceny většiny potravin v Česku dál klesají, ukázaly únorové kontrolní nákupy statistiků v obchodech. Levnější než dříve při nich bylo zejména máslo, mléko nebo cukr. Co se ovšem nemění, je, že se zboží nejčastěji prodává ve slevových akcích a základní ceníkové částky zůstávají podle analytiků často docela vysoké.

To, co ukazují běžné cenovky, ovšem ne vždy odpovídá tomu, za kolik se konkrétní zboží nakonec dá nakoupit. Třeba kostka másla podle ceníků zlevnila z lednových 52 na únorových 49 korun, jenomže ve slevových akcích se dá sehnat i za méně než 30 korun.

Zlevňování potravin je navíc poznat hlavně v obchodech, nikoli v restauracích. Například jedna ze sítí rychlého občerstvení, byť v minulosti zdražila, nyní ceny drží a nesnižuje. Podle jejího marketingového ředitele Martina Trouba je to tím, že výrazně neklesly ceny surovin. „U některých komodit jsme viděli pokles, některé naopak rostou. Ceny zásadně neklesají, a tak je zatím nepromítáme,“ podotkl.

Takřka totéž zní i z konkurenční sítě rychlého občerstvení. „Jak ceny (jdoucí) nahoru, tak ceny snižující se se u nás propisují až postupně. (...) Nemohu říct, že by jeden týden bylo kuřecí maso levnější, a bylo by hned levnější i pro nás,“ prohlásila ředitelka české a rakouské pobočky této sítě Ivana Makalová Dlouhá.

Další zásadní pokles cen přitom experti již nečekají. Podle ekonomů se poptávka Čechů po potravinách odráží od pomyslného dna, i když oproti předcovidovému roku 2019 mají v košících pořád o desetinu věcí méně.

Dražší pivo i voda kvůli DPH

Jestliže celkově lze hovořit o zlevňování potravin, neplatí to o všech položkách. Zdražuje zejména pivo – není divu, když se na něj zvýšila DPH. Je to vidět v obchodech i restauracích. „Někde reflektovali celé navýšení DPH, někde zvýšili jen o část. Je to individuální,“ poznamenal vrchní sládek Břevnovského klášterního pivovaru svatého Prokopa Aleš Potměšil.