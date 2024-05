Podnikatel Čermák získal celou TV Barrandov. Soukup to popírá

Podnikatel Jan Čermák plně ovládl společnost Empresa Media, která z 99 procent vlastní a provozuje TV Barrandov. Čermák, nebo jedna z jeho společností, získal od Jaromíra Soukupa zbývajících padesát procent Empresy. Vyplývá to z údajů Evidence skutečných majitelů. Soukup ale pro Deník N uvedl, že jde o chybu. „Je to stále stejné: 50 procent na 50 procent,“ řekl Deníku N.

Kupní cena není známa. Podíl v mediální agentuře Médea si Soukup podle výpisu z evidence ponechal. Čermák již od podzimu loňského roku v Emprese vlastnil poloviční podíl a zajišťoval provozní financování televize, nyní je v evidenci veden jako stoprocentní vlastník.

Soukup však pro Deník N uvedl, že situace taková není. „Říkám vám, jak to je, tedy 50/50,“ napsal redakci. „Je tam nějaký chybný zápis. To bude opraveno, počkejte do zítřka,“ doplnil a zároveň vyloučil, že by Čermák převzal jeho podíl v TV Barrandov bez jeho vědomí.

Čermák již dříve uvedl, že skupinu čeká reorganizace, stabilizace a ozdravení hodnotných aktiv, zejména televize a časopisů s tím, že cílem projektu je ve střednědobém horizontu prodej novému strategickému vlastníkovi.