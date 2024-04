Ceny paliv vzrostly, benzin se letos poprvé dostal nad 39 korun

Ceny pohonných hmot v Česku druhý týden v řadě rostly. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 45 haléřů na průměrných 39,09 koruny za litr. Letos poprvé se tak dostal nad 39 korun. Naposledy byl za takovou cenu loni v říjnu. Nafta zdražila o sedm haléřů na průměrných 38,60 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, litr tam stojí průměrně 38,60 koruny. Za naftu se platí nejméně v Královéhradeckém kraji, a to v průměru 38,10 koruny za litr.

Ceny paliv v Česku stoupaly na začátku letošního roku, do konce února v průměru vzrostly téměř o tři koruny. Během března stagnovaly či mírně klesaly, na jeho konci ale začaly opět stoupat. Proti stejnému období loni je v současnosti Natural 95 v průměru o 2,07 koruny na litru dražší, cena nafty je meziročně vyšší o 3,74 koruny za litr.

Analytici: Růst cen bude pokračovat

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka není aktuální vývoj vzhledem k situaci na trhu s ropou a palivy překvapením. „Situace je čím dál napjatější a další cenové nárůsty na čerpacích stanicích jsou nabíledni,“ poznamenal.

Cenu ropy podle něj táhne vzhůru optimismus na komoditních trzích, který je spojen s globálním nárůstem výroby. Zdražení navíc podle Tylečka stále nahrává i geopolitická situace a nízké těžební kvóty organizace OPEC+. Nákupy pohonných hmot pak ještě zdražuje oslabující česká koruna.

Výhled na následující týden tak podle analytiků není z pohledu motoristů příliš pozitivní. „Vyšší tlak bude na růst ceny benzinu, který by mohl zdražit o několik desetihaléřů na litr. Větší růst než v tomto týdnu by měla předvést také nafta,“ míní Tyleček. Další zvýšení předpokládá i šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. Benzin i nafta by podle něj mohly zdražit zhruba o dvacet až třicet haléřů za litr. Podle Tona navíc existuje potenciál pro další zdražování.