Nový šéf NBÚ chce zefektivnit udělování bezpečnostních prověrek

2. 5. 2024 Aktualizováno před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , ČT24

Nový ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Čuřín se chce ve funkci zaměřit na zefektivnění udělování bezpečnostních prověrek. Věnovat se chce i digitalizaci, elektronizaci a zatraktivnění úřadu pro potenciální zaměstnance. Řekl to poté, co ho premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do funkce. Nahradil v ní Jiřího Langa, který po sedmi letech rezignoval.

„Cílem je, abychom jako Národní bezpečnostní úřad působili jako autorita v oblasti ochrany utajovaných informací, jako mediátor. Chci se více scházet, více hovořit a více hledat řešení,“ poznamenal Čuřín. Dosud byl bezpečnostním ředitelem Úřadu vlády, v minulosti na NBÚ pět let působil mimo jiné jako vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti. Jako svou prioritu v úřadu zmínil proces udělování prověrek. „Je tam prostor pro digitalizaci, propojení se státními registry a databázemi,“ popsal Čuřín. Místo listinných dotazníků by žadatelé o prověrku mohli v budoucnu žádat čistě elektronicky, úřad by si navíc sám vyžádal informace z registrů. „Pro žadatele by to bylo komfortnější,“ dodal. Prověrek je podle Čuřína nyní obrovské množství a je otázkou, jak dlouho to může úřad kapacitně unést. Není si jistý, zda úřady žádají ve všech případech o prověrku jen pro ty zaměstnance, kteří přístup k utajovaným informacím skutečně potřebují. „NBÚ tu není nějakým bezpečnostním skenem nebo profilačním místem pro instituce, které si chtějí zkontrolovat zaměstnance,“ zdůraznil. Fiala: Čuřín je odborník, který se nepotřebuje rozkoukávat Premiér i Čuřín poděkovali Langovi, který v čele NBÚ skončil po více než sedmi letech. Dříve mimo jiné řídil Bezpečnostní informační službu (BIS). „Patří mu poděkování nejen moje, ale celé vlády za to, jak po léta sloužil státu,“ řekl premiér. Podle Čuřína je za Langem nezpochybnitelné množství práce, na kterou chce navázat. Výměna v čele NBÚ je podle Fialy taková, jaká má v bezpečnostních orgánech být. „Po úspěšné službě odchází dlouholetý ředitel a do funkce nastupuje člověk, který má velké zkušenosti z bezpečnostního prostředí, ale také přímo z práce v NBÚ,“ řekl. Čuřín je podle něj vysoce profesionálně vybavený odborník, který nebude potřebovat čas na rozkoukávání. Fiala už při představení Čuřína ve sněmovně řekl, že jde o vysoce kvalifikovaného odborníka, který působí v utajovaných informacích čtrnáct let.

