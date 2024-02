Zemřel zakladatel pražské dopravní fakulty Petr Moos

Zemřel Petr Moos. Spoluzakladateli Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), někdejšímu prorektorovi této školy a bývalému ministru dopravy z úřednické vlády Josefa Tošovského bylo 78 let. O jeho úmrtí informoval Liberecký kraj, pro který v poslední době Moos připravoval projekt rozšíření nemocnice.

Petr Moos byl považován za významného dopravního experta, specializoval se také na informatiku, telekomunikace a telematiku. Jako takový se mimo jiné stal ministrem dopravy a spojů v úřednické vládě Josefa Tošovského, v této funkci setrval od ledna do července 1998 a jako o možném ministru dopravy se o něm občas spekulovalo i později. Do aktivní politiky se však – kromě neúspěšné kandidatury do pražského zastupitelstva v minulém desetiletí – již nevrátil.

V první polovině 90. let stál Moos u vzniku novodobé Fakulty dopravní ČVUT. Ta vznikla jako náhrada „ztracené“ Vysoké školy dopravy a spojů. Ta vznikla vydělením původní dopravní fakulty z ČVUT a zprvu byla v Praze, v 60. letech však byla přemístěna do Žiliny. Po rozpadu Československa vznikly místo ní dvě nové dopravní fakulty – jedna na ČVUT v Praze, druhá na Univerzitě Pardubice.