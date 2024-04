Zastaralá ženijní technika neunese soudobé tanky, upozornil NKÚ. Modernizaci ministerstvo odložilo

Ženijní technika české armády je podle Nejvyššího kontrolního úřadu nejenom zastaralá, navíc v některých ohledech nepostačuje současným potřebám vojáků. Například by mosty, které jsou ženisté schopni postavit, neunesly soudobé tanky. Kontroloři upozornili, že byla připravena modernizace ženijního vojska, ministerstvo obrany však investici odložilo. Podle ministerstva to byl důsledek podfinancovanosti resortu, přičemž odmítlo tvrzení NKÚ, že mělo potřebné peníze k dispozici.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu mělo ministerstvo obrany v letech 2010 až 2022 k dispozici na obnovu a modernizaci techniky ženijního vojska 3,5 miliardy korun, z nichž ale využilo jen necelých 314 milionů, tedy sotva desetinu. To ale ministerstvo popřelo. „Tolik peněz reálně v rozpočtu na ženijní techniku vyčleněno nebylo. Byl pouze stanoven obecný rámec, který umožňoval finance v takové výši na požadovanou techniku uvolnit, což je zákonem požadovaný postup,“ uvedlo ministerstvo v reakci.

Samotné důsledky podfinancování ženijního vojska však ministerstvo nezpochybňuje, považuje to naopak za ukázku toho, jak velkému nedostatku v posledních letech obrana čelila. Podle NKÚ je technika, kterou ženisté používají, nejenom zastaralá, ale pro současné potřeby armády už částečně i nepoužitelná. Jako příklad uvedli kontroloři pontonové mostní soupravy.

Tyto soupravy unesou 60 tun, ovšem nově pořizované tanky mají bojovou hmotnost 63 až 67 tun. Mostní automobily, které by měly sloužit k překonání menších překážek, pak unesou pouze 50 tun. Deset automobilů je navíc zastaralých, průměrně jim je 45 let a jsou daleko za plánovanou životností. „Kontroloři NKÚ zjistili, že výrazně překročenou životnost mají i pontonové mostní soupravy. V době kontroly měly tři tyto soupravy deset až jedenáct let po své životnosti a jejich průměrné stáří bylo 35 let,“ poukázal úřad.

Podle ministerstva se v současnosti počítá s nákupem mostů v letech 2025 až 2028, což by mělo odpovídat době, kdy mají začít přicházet nové tanky.