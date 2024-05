Žáci se mohou do pátku přihlásit do druhého kola přijímaček na střední školy

Uchazeči o studium na středních školách, kteří doposud neuspěli v přijímacím řízení, mohou podat v systému DiPSy přihlášku do druhého kola. Musí tak učinit nejpozději do pátku 24. května do 23:59. Přesný počet volných míst na školách by měl Cermat zveřejnit během úterý, podle předběžných údajů z pondělního večera by jich mělo být kolem 25 700.