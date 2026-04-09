Vrchní soud za policejní úniky potvrdil vinu u devíti obžalovaných, část vrátil

Olomoucký vrchní soud v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných, mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu.
Soud v Brně se bude muset znovu zabývat nejen případem devíti obžalovaných, které původně zprostil obžaloby, ale i jednáním části obžalovaných, kterým ve čtvrtek odvolací soud uložil za jiné skutky pravomocné tresty.
Kauza podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníky bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází, původní obžaloba čítala 91 bodů.