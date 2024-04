Vakcíny proti černému kašli z Kanady dostanou lékaři během několika dní

Do Česka dorazila druhá mimořádná dodávka vakcín proti černému kašli. Společnost Sanofi přivezla z Kanady dvacet tisíc dávek očkovací látky, která je primárně určená pro očkování dospělých. V tomto týdnu by měla dorazit mimořádná dodávka vakcín taky z Francie, konkrétně 78 tisíc kusů. Kvůli vysokému počtu případů černého kašle se letos nechalo přeočkovat už víc než 45 tisíc lidí, loni jich bylo za celý rok zhruba 24 tisíc.

„Již na konci března Sanofi mimořádně dovezla do České republiky deset tisíc dávek vakcíny Adacel z Velké Británie, aktuálně dorazilo dalších dvacet tisíc dávek z Kanady. Ještě tento týden také přijde v pořadí již třetí mimořádná dodávka 78 tisíc vakcín Adacel Polio z Francie,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Tyto vakcíny budou podle něj lékařům k dispozici příští týden.

Nově objednat si v současné době mohou lékaři, kromě praktických také gynekologové, pouze pro těhotné, k dispozici mají asi čtyři tisíce vakcín. Podle odborných doporučení by se měli přednostně očkovat i další dospělí, kteří přicházejí do styku s novorozenci. Ti nejsou proti černému kašli plně očkovaní.

Současné počty nemocných černým kašlem jsou nejvyšší od roku 1959, tedy krátce od zahájení očkování. Nejvíce nemocných je mezi mladými ve věku 15 až 19 let, u kterých podle lékařů je nákaza většinou bez komplikací. Podle údajů do minulého týdne se nakazilo také 119 dětí do jednoho roku věku, které může nemoc ohrožovat. Přibližně 2,3 procenta nakažených dosud potřebovalo hospitalizaci, zemřeli tři nakažení, u nichž ale podle Státního zdravotního ústavu nebyl černý kašel hlavní příčinou úmrtí.