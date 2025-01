V Krkonoších stouplo lavinové nebezpečí

Lavinové nebezpečí v české části Krkonoš v sobotu po vydatném sněžení vzrostlo z prvního na druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. V neděli by mohlo vzrůst na třetí, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Od pátku do sobotního rána v Jizerských horách a v Krkonoších napadlo až 25 centimetrů prachového sněhu, dalších až 25 centimetrů může ještě napadnout.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, lyžařské sjezdové tratě a přístupové cesty.

První stupeň byl v českých Krkonoších v současné zimní sezoně poprvé vyhlášen 7. prosince a druhý nyní. Do neděle platí výstraha meteorologů před vydatným sněžením v horských oblastech na severu a severovýchodě republiky, tedy včetně Krkonoš. V Jeseníkách stouplo lavinové nebezpečí z prvního na druhý stupeň už v pátek.

Více sněhu je uloženo na závětrných svazích, odtrhových zónách a žlabech. „Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá,“ dodal Dlouhý.

Podle měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu Sněžky před šestou hodinou ranní dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 122 kilometrů v hodině, tedy přesáhl hranici orkánu, která je 117,7 kilometru v hodině. Na Sněžce bylo ráno minus jedenáct stupňů, pocitová teplota vlivem větru okolo 23 stupňů pod nulou. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru šedesát kilometrů v hodině. Vedoucí provozu LDS Jiří Špetla řekl, že horní úsek z Růžové hory na Sněžku nepojede celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu.

Na horách na severovýchodě Česka může podle meteorologů napadnout od pátku do neděle 15 až 35 centimetrů. „V Beskydech bude sněžit až do poloviny pondělí 13. ledna a celkem zde může (včetně přilehlých oblastí) napadnout 20 až 45 centimetrů nového sněhu, s předpokládaným maximem ve vyšších partiích hor,“ uvedl ČHMÚ.

V kombinaci s novým prachovým sněhem se mohou vytvářet v nižších partiích hor sněhové jazyky a na horách závěje. „Vítr bude v neděli postupně slábnout, ale v Beskydech očekáváme jeho slábnutí až v pondělí, proto je zde výstraha prodloužena,“ upozornili meteorologové.

Sněhové závěje mohou zkomplikovat dopravu, některé vozovky mohou být nesjízdné. Lidé by při cestování do horských oblastí měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy. Neměli by zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. „Ve vozidle je vhodné mít teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a jídla,“ upozornil ČHMÚ.