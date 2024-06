V Česku chybí terénní i odlehčovací služby. Resorty chystají změny

Rodičům dětí s handicapem chybí terénní i odlehčovací služby. Do kritických situací se dostanou třeba ve chvíli, kdy sami onemocní a potřebují pomoc. Kapacity ale nestačí – to potvrzují i resorty zdravotnictví a sociálních věcí, které plánují změny.

Dva roky hledá asistenci, která by ji po dobu její rekonvalescence zastoupila. Nyní už nevycházejí z domu. Bývalé zdravotní sestře pomáhají sousedé, občas i městská policie. Rodinu už nemá. „Beru už třetí antidepresivum od psychiatra. Nevím, co bude s mamkou, nevím, co bude se mnou, jak bych se choval v cizím prostředí,“ říká Jakub Zralý.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb je problém v tom, že v odlehčovacích službách je polovina lidí, kteří čekají na umístění do domova pro seniory. Podle nového zákona by měla být lhůta omezena na 180 dní. „Jako Česká republika na to neumíme reagovat, nemáme dostatek komunitních domácností, jsou to jen příklady dobré praxe někde na Vysočině, na Moravě,“ uvádí prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Změny by mohla přinést velká novela o sociálních službách. Resort zdravotnictví zase plánuje vybudovat síť center komplexní péče včetně odlehčovacích služeb.