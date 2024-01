Ústavní soud odmítl stížnost Krejčíře kvůli žádosti o nový proces v případu Čepra

Soudy se nebudou znovu zabývat pokusem o vytunelování společnosti Čepro, za který byl odsouzen Radovan Krejčíř. Krejčíř chtěl kauzu znovu otevřít, obrátil se i na Ústavní soud (ÚS), ten však potvrdil verdikt pražského městského soudu, který vloni v létě nové řízení nepovolil. Vyplývá to z rozhodnutí soudu dostupného v justiční databázi. Krejčíř usiloval o nový proces ve své přítomnosti, podle soudů se na něj ale stále pohlíží jako na uprchlého. Kdyby byl uspěl, rozsudek by se zrušil a bylo by nutné otevřít nové hlavní líčení. Podnikatel si odpykává dlouholetý trest v Jihoafrické republice za obchodování s drogami a pokus o vraždu. V Česku dostal souhrnný trest patnácti let vězení, mimo jiné právě za pokus o vytunelování státního podniku Čepro.