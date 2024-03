Ubývá sadů. Pěstování domácího ovoce je ztrátové

Sad rodil jablka bez chemického ošetření, pro výrobu dětské výživy na vývoz, a ještě dalších pět let mohl rodit dál. Problémem je ale nerentabilita.

„Pokud nemáte výrobu zajištěnou tak, že máte aspoň minimální zisk, tak ji nemůžete dělat. Dlouhodobě ztráta nejde řešit, představuje zhruba sto tisíc na hektar,“ vysvětluje ředitel místního zemědělského družstva Jiří Pátek.

Družstvo sice snížilo plochu sadů z 205 hektarů skoro na polovinu, ale stále prohrává souboj o cenu. Obchodům prodává jablka za jedenáct až dvanáct korun za kilo, potřebovalo by o korunu nebo dvě víc, aby bylo výdělečné.

Česká jablka drtí konkurence z Polska

Jablka z Polska, která tvoří přibližně šedesát procent veškerého dovozu tohoto ovoce, ho přebijí. Na českém trhu se podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka prodávají zhruba o dvacet až třicet procent levněji. Cenám sousední země nelze konkurovat, míní Ludvík.

Úbytek sadů chce resort zemědělství zastavit. Zvýšil dotace a přidá i peníze na obnovu. „U kapkové závlahy to navýšení činí ze 72 na 93 tisíc korun na hektar, u podpory restrukturalizace sadů je to navýšení z 240 na 334 tisíc na hektar. Chceme zachovat a uchovat ty plochy minimálně v té úrovni, jako je to dnes,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Díky tomu očekává předseda Ludvík mírné oživení. Podle něj je zásadní, aby pěstitelé obnovili investice do nových výsadeb. To je to, co ovocnářství v současnosti nejvíc chybí.