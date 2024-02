Týden rozdělí Česko. Na západě bude chladněji, Morava a Slezsko předčasně uvítají jaro

Podle meteoroložky ČT Jariny Sochorové bude až do pátku platit, že ve východní části republiky bude výrazně tepleji než na západě. To se projevilo již v noci na pondělí, kdy bylo v Čechách až kolem minus 8 stupňů, zatímco na Moravě se na některých místech nedostaly teploty výrazně pod plus 8 stupňů.

Odpoledne bude v Čechách 9 až 13 stupňů, v dalších dnech ale – v kontrastu oproti moravským až sedmnácti – denní maxima poklesnou až na středečních 5 až 9 stupňů. Zejména v Čechách by také mohlo být v úterý nad ránem i mrazivo, i když to by se mělo stát hlavně při uklidnění větru, většinou bude mírně nad nulou. Dotknout nuly by se mohla teplota výjimečně také v noci na čtvrtek.

Málo srážek a tání zbytků sněhu

Příliš deště na přelomu února a března meteorologové nečekají. Místy může přijít déšť nebo přeháňky ve středu a v pátek, ojediněle se vyskytnou i ve čtvrtek. Jen v nejvyšších horských oblastech ve výškách nad 1200 metrů by mohly být sněhové. Úterý a středa mohou přinést mlhavá rána.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude celý týden ovlivňovat počasí v Česku proudění teplého vzduchu od jihu. Očekávané teploty jsou vysoko nad průměrem pro konec února. To se také projeví na sněhové pokrývce. V Beskydech, kde už nyní je sněhu poskrovnu – na Lysé hoře pouze 36 centimetrů – se může oteplit přes den až k 9 stupňům, takže bude dál tát.

„Můžeme obecně říct, že v polohách pod 1100 metry nad mořem už se sníh prakticky nevyskytuje,“ dodala Sochorová. Nejpříznivější podmínky jsou na hřebenech Krkonoš nebo Šumavy – na Labské boudě je přes metr a půl, na Blatném vrchu rovněž. Necelý metr sněhu leží na Králickém Sněžníku.