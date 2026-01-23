Světový pohár v biatlonu i druhý den přilákal tisíce fanoušků

Biatlonisté na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě mají za sebou druhý den závodů. Na místě je i přes mrazivé počasí sledovaly tisíce fanoušků. Podle organizátorů jich mělo v pátek dorazit přes deset tisíc stejně jako předešlý den. Program tam ještě nekončí. O víkendu se pojedou i závody Světového poháru v alpském lyžování – ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších.
Někteří fanoušci na biatlonové závody zavítali už poněkolikáté. Například Milan Rydel od pandemie koronaviru ani jeden ročník nevynechal. Čtyři ročníky závodů zažili také sourozenci Vojtíškovi. Před mrazivým počasím se řada fandů schovávala v restauracích.
Manželé Dostálovi provozují fanshop, který slouží jako pomyslné biatlonové informační centrum. Do jejich obchodu ale lidé míří i pro suvenýry. „Teď, když je taková nevlídná zima, se hodně prodávají zateplené čepice či nákrčníky,“ poznamenal majitel obchodu Petr Dostál.
Parkoviště pro fanoušky kvůli mrazu už několik hodin před otevřením arény ošetřovaly sypače. Teploty se v pátek celý den držely hluboko pod bodem mrazu. Atmosféra na tribunách Vysočina Arény proto byla dvě hodiny před začátkem závodu spíše vlažná. Už v tu dobu ale první fanoušci dorazili na svá místa.
Pokud jde o Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně, tak tam v sobotu odstartuje obří slalom žen, na neděli se pak chystá slalom žen.