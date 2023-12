Stovky lékařů v hradecké nemocnici dál protestují, požadují víc peněz za přesčasy

Situace ve většině nemocnic se navzdory stahování výpovědí z přesčasů ze strany doktorů do konce prosince příliš nezmění. Stovky pacientů s odloženými termíny se k zákrokům dostanou nejdříve v lednu. Jedno z nejkomplikovanějších jednání probíhá ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na čtyři sta lékařů tam v protestu pokračuje i přes dohodu na celostátní úrovni. Chtějí za přesčasy víc peněz.

V nemocnici přišli doktoři s novými požadavky: chtějí za přesčasy víc peněz. „Lékaři v Hradci chtějí tuto přesčasovou práci bonifikovat nějakými procenty navíc,“ uvedl ředitel FN Hradec Králové Aleš Herman. Odmítl ale sdělit, o jak vysoký příplatek by se mělo přesně jednat. „Pravděpodobně bych mohl ohrozit dohodu, protože nevím, jaká nálada panuje mezi lékaři,“ vysvětlil. Ti si podle něj vzali jeden den na rozmyšlenou.

Konkrétní částky nechtěl prozradit ani šéf lékařských odborů v Hradci David Doležal. „Návrh dohody budeme předkládat našim lékařům a nebudeme jim ho komunikovat přes média. Já doporučím lékařům, aby tuhle dohodu přijali,“ uvedl.

O tom, zda na ni skutečně přistoupí, hlasuje všech čtyři sta stávkujících hradeckých lékařů v pondělí večer po internetu. Výsledek bude znám v úterý ráno.

Omezení provozu

Kvůli absenci přesčasů museli v Hradci Králové omezit některé operace a další péči, která snese odkladu. V provozu tam momentálně chybí každý den sto třicet lékařů.

„Pokud by nebyla dohoda, respektive pokud by nestáhli výpovědi z přesčasů, tak bychom dál pokračovali v rozpisech bez přesčasové práce,“ řekl přednosta kliniky urgentní medicíny v Hradci Jaromír Kočí. Herman doplnil, že v případě přijetí kompromisu by se normální provoz mohl vrátit od ledna.