Stát rozdává pokuty za nezalesněné mýtiny


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Pokuty za nezalesněné plochy
Zdroj: ČT24

Vlastníci lesů loni dostali dvacet pokut za nezalesnění mýtin, jde o nejvyšší počet od konce kůrovcové kalamity. Zhruba polovina byla v Jihomoravském a Zlínském kraji, Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 391 tisíc korun. Letos bude hříšníků nejspíš méně, novela zákona nově prodlužuje lhůtu o tři roky – pro zalesnění na pět let a pro zajištění porostů na deset. To podpoří mimo jiné takzvané přirozené zmlazení. Pokuty však i nadále hrozí těm, kdo včas nepokácí kůrovcem napadené kmeny.

Aktuálně z rubriky Domácí

Vlastníci lesů loni dostali dvacet pokut za nezalesnění mýtin, jde o nejvyšší počet od konce kůrovcové kalamity. Zhruba polovina byla v Jihomoravském a Zlínském kraji, Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 391 tisíc korun. Letos bude hříšníků nejspíš méně, novela zákona nově prodlužuje lhůtu o tři roky – pro zalesnění na pět let a pro zajištění porostů na deset. To podpoří mimo jiné takzvané přirozené zmlazení. Pokuty však i nadále hrozí těm, kdo včas nepokácí kůrovcem napadené kmeny.
Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 1 hhodinou

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Umělá inteligence mění videa tak, že jim uvěříte. Ale nevěřte

Transformační nástroje umělé inteligence (AI) nabírají v posledních letech na popularitě. Upravit obrázek nebo video je možné pár kliknutími. Například, aby vypadalo jako japonská animace. Vyměnit se dá i pouhá jedna osoba ve videu – tak, že rozpoznat rozdíl je téměř nemožné. Téměř dokonalá jsou rovněž videa, kde AI simuluje pohyb. Některé aplikace navíc proměnu nabízejí v reálném čase a v přímém přenosu. Pro některé jejich tvůrce jde jen o hračku. Jiní v tom vidí nástroj, jak na internetu vydělávat peníze nebo tvořit deepfake známých celebrit. Podle odborníků je proto třeba si riziko podobných videí uvědomit. Na odhalení někdy zbývá jen selský rozum.
před 2 hhodinami

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 2 hhodinami

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden. Ludvík dnes České televizi řekl, že zakázky neovlivňoval a úplatky nebral. Státní zástupkyně ale na jeho vině trvá.
11:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Informovali o tom mluvčí hasičů Petr Běhal a mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Škoda je 2,5 milionu korun, uvedli na sociální síti X hasiči z Olomouckého kraje. Původní odhad škody byl kolem milionu korun. Požár omezil provoz na dálnici.
16:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit služební zákon. Mimořádná schůze skončila ve čtvrtek po 17. hodině. Na programu byla i diskuse o změně pravidel jednání dolní komory s cílem omezit obstrukce, kterou zákonodárci odložili na neurčito. Představitelé opozičních stran ještě před schválením programu využili možnosti přednostně vystoupit. Několikahodinová diskuse se tak kromě dvou zmíněných témat dotkla například také zrušených interpelací nebo odměn pro paralympioniky za získané medaile.
09:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
