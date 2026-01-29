Stát rozdává pokuty za nezalesněné mýtiny

Nahrávám video
Vlastníci lesů loni dostali dvacet pokut za nezalesnění mýtin, jde o nejvyšší počet od konce kůrovcové kalamity. Zhruba polovina byla v Jihomoravském a Zlínském kraji, Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 391 tisíc korun. Letos bude hříšníků nejspíš méně, novela zákona nově prodlužuje lhůtu o tři roky – pro zalesnění na pět let a pro zajištění porostů na deset. To podpoří mimo jiné takzvané přirozené zmlazení. Pokuty však i nadále hrozí těm, kdo včas nepokácí kůrovcem napadené kmeny.