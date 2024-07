Sokol je organizace mladá duchem i členskou základnou, říká starosta Chlumský

Naším úkolem je představit Sokol jako moderní spolek a slet je pro to obrovskou příležitostí, uvedl v pořadu Události, komentáře člen České obce sokolské, který má na starost marketing a komunikaci, Marek Tesař. Starosta České obce sokolské Martin Chlumský zmínil, že představa, že jde o událost starších lidí, neodpovídá realitě. Více než dvě třetiny naší členské základny mají do šestadvaceti let a dětí do osmnácti let máme skoro padesát procent, podotkl.

Sokolové ve čtvrtek večer představí na XVII. všesokolském sletu první program hromadných skladeb na fotbalovém stadionu v Edenu v Praze. Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vrcholí program sletu, který v neděli oficiálně zahájilo představení hry Lucerna od Aloise Jiráska v Národním divadle.

„Máme sokolské patero, které definuje naše hodnoty, to je sport pro všechny, občanství, komunita, osobnost a laskavost. Když vezmete ty první písmena slov, tak složíte slovo Sokol. A právě to vlastenectví my nejlépe dokazujeme činy, že se staráme o okolí, že vedeme Čechy k pohybu, že máme celou řadu dobrovolníků, kteří vedou cvičení, a to je i součást vztahu k té zemi, a to je to, co sokolové umí a vždycky dělali a vždycky dělat budou,“ vysvětlil Chlumský.

