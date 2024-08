Řidičák do konce roku propadne více než 220 tisícům lidí. Obnovu lze vyřídit on-line

Řidička Lenka Puršová zjistila, že má prošlý řidičský průkaz. Možnosti zrychleného vydání kartičky do pěti pracovních dnů za sedm stovek nevyužila. Na úřad se tak znovu vrátí za tři týdny. Pro plánování následujících dní je to pro ní komplikace.

Žádost on-line

Jednu cestu na úřad si mohou ušetřit ti, kteří o řidičák zažádají on-line – přes Portál dopravy nebo občana. Stačí mít elektronickou identitu, třeba tu bankovní. Na pobočku pak řidiči musí už jen pro plastovou kartičku. Možnost zvažoval i Petr Šálek. Na končící platnost dokladu ho upozornil Portál občana.

„Dozvěděl jsem se to z řidičského průkazu a taky z Portálu občana, kde mi přišla upozorňující SMS na telefon,“ řekl Šálek. Žádost ale nakonec dorazil na úřad vyřídit osobně. „Přišlo mi to snazší. Prvně jsem se díval na tu možnost on-line. Ale přišlo mi to komplikované a nebylo to moc intuitivní, tak jsem se rozhodl přijít sem,“ dodal.

„Portál je nastaven tak, aby byl co nejintuitivnější pro všechny uživatele. Snažíme se také komunikovat nejrůznější návody. Systém si předvyplní všechny známé údaje o žadateli včetně podpisu a nejnovější fotografie. A žadatel už si pak jen nastaví úřad, kde si doklad převezme,“ popsal mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič.

Platnost řidičáků letos vyprší nejvíce lidem ve Středočeském kraji – je jich přes jednatřicet tisíc. Následuje hlavní město, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Požádat o nový průkaz lze nejdřív devadesát dnů před koncem platnosti toho stávajícího.