Reportéři ČT: V pozadí brněnské Velké ceny se odehrává spor o stovky milionů

V pozadí obnovené Velké ceny v Brně se odehrává spor o peníze. Na závody má přispívat prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA) i stát. A má poskytnout stovky milionů. Přímo v NSA se ale ozývají hlasy, že by mohlo jít podle evropských pravidel o nedovolenou veřejnou podporu. A to by byl problém jak pro stát, tak pro pořadatele závodů. Podle jiných hlasů z agentury na motocyklové akci není nic netransparentního. Závody jsou naplánované na pět let. Organizace Autoklub České republiky a Automotodrom Brno, které je budou pořádat, dostanou od státu, Jihomoravského kraje a města Brna celkem 650 milionů korun. Autoklub v minulosti některé veřejné peníze utrácel neoprávněně.