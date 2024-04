Radnice Chrášťan vítá hazard, část místních popudila

Velký spor v malé obci se rozhořel kvůli hazardu. Kasina mají vyrůst ve středočeské obci Chrášťany u Prahy. Rozhodnutí radnice ale popudilo část místních. Nelíbí se jim mimo jiné to, že se obec domluvila s provozovateli kasin bez toho, aby věc nejdříve probrala s občany. Pondělní jednání zastupitelstva, které se kvůli velkému zájmu přesunulo do místního sportovního centra, přilákalo zhruba tři sta lidí.

Vznikla nová petice, která požaduje vyhlášení zákazu hazardu v obci. Má přes tři stovky podpisů, jejichž sběr pokračuje. Chrášťany mají přibližně dvanáct set obyvatel. V pondělí se hovořilo o možnosti vypsat referendum. „Podle právního rozboru, který je, referendum vyhlásit nemůžeme,“ řekl starosta Pavel Hrdlička (Chrášťany pro život).

Dodal, že vypsání referenda mohou vyvolat sami signatáři petice. S tím, že zastupitelstvo nemůže referendum vypsat, nesouhlasil jeden ze zastánců lidového hlasování Vladimír Vedral. „Nemůže se toho (vedení obce) dopředu vzdát,“ prohlásil. Starosta odpověděl, že bude následovat další právní posouzení a prověření této možnosti.

Vedení obce již s provozovateli kasin, společnostmi Bonver Win a CEC Praha, podepsalo smlouvu o spolupráci. V té se zavázalo k tomu, že v Chrášťanech nebude schválena závazná vyhláška o zákazu hazardu.

Obyvatelé se přou

Marija Lychačová s manželem čekají první dítě, kasino jim má vyrůst hned za bytem. Bojí se toho, že jednou by si syn nebo dcera mohli chtít hazard vyzkoušet. „Víme, že tohle špatně ovlivní Chrášťany. Bude to lákat lidi na okraji společnosti,“ míní.

To učitelka Tereza Vydržilová kasina jednoznačně neodmítá. Do obce podle ní přinesou peníze, třeba na rekonstrukci nedaleké silnice. „Smířit se s tím dokážu, ale samozřejmě jisté obavy tady jsou. Aby tady nevznikaly spory, třeba když někdo prohraje, tak aby si nešel vybít vztek do okolí,“ uvažuje.

Kasino má vyrůst na místě současné restaurace. Starosta rozhodnutí hájí. Obci dohoda přinese dvacet milionů korun, plus dalšího půl milionu ročně po dobu deseti let. „Vzali jsme to jako příležitost získat do obce peníze pro její rozvoj. Máme rozjetých spoustu další projektů, které chceme realizovat. Kvůli tomu, že jsme se pustili do přístavby nové školy, tak jsme se dostali do situace, kdy bychom museli rozvoj nějakým způsobem zpomalit,“ upozorňuje starosta Hrdlička.