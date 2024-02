První turnus jarních prázdnin mohou završit teploty až přes deset stupňů. Návrat k průměru se čeká s dalším týdnem

Tento týden má být v Česku nadprůměrně teplý a v první polovině i větrný. Podle meteorologů by se měl stát nejteplejším obdobím v první dekádě února od roku 1931. V některých dnech budou odpolední maxima zřejmě až o deset stupňů nad dlouhodobým průměrem. Kvůli velké oblačnosti budou nejspíš také velmi teplé noci. Pršet, a na horách případně i sněžit, může hlavně ve středu a ve čtvrtek, kdy se přechodně ochladí, vyplývá z týdenní předpovědi ČHMÚ. V dalších třech týdnech by se ale podle dlouhodobého výhledu mělo ochladit.

„Tento týden je to jasné: teploty ani charakter počasí na horách zimu rozhodně moc připomínat nebudou,“ řekl meteorolog ČT Michal Žák k prvnímu termínu jarních prázdnin. Jedinou výjimkou zřejmě budou středa a čtvrtek, kdy se hlavně na severu má přechodně ochladit a dešťové kapky mají vystřídat sněhové vločky. Počasí v těchto dnech má ovlivnit výrazné teplotní rozhraní, které bude oddělovat teplý vzduch v jižní polovině Česka od studeného v té severní.

„Jediná šance na sněžení v rámci týdne bude s největší pravděpodobností právě v tyto dny, a to hlavně v severních oblastech našeho území,“ uvádějí meteorologové ČHMÚ. Sněžit by mohlo zejména v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách a Beskydech, kde by mohlo napadnout až kolem deseti centimetrů sněhu. Už ve čtvrtek se ale podle Žáka má vrátit i na sever republiky déšť.

Koncem týdne sice nejspíš bude nadále zataženo až oblačno, ale výrazně se má oteplit. Nejvyšší odpolední maxima by se v pátek a hlavně v sobotu mohla blížit patnácti stupňům.

Výhled na další termíny

Podle Žáka se dá čekat ochlazení na průměrné únorové teploty až se začátkem příštího týdne. „To by se na hory měly vrátit teploty kolem nuly a občas i sněhové vločky. Celkově by právě příští týden měl být už teplotně průměrný a podobně na tom budou nejspíš i další dva týdny. Ve druhé polovině února to znamená sice počasí, které víc připomíná zimu, ale na výrazné mrazy nebo přívaly sněhu to zatím nevypadá, a to ani v průběhu dalších březnových termínů jarních prázdnin,“ uvedl.

„V dalších týdnech dojde k ochlazení, přičemž se týdenní průměrné teploty budou pohybovat kolem normálu. Na horách a přechodně i v nižších polohách se budou objevovat sněhové srážky,“ napsali také meteorologové ČHMÚ v dlouhodobém výhledu počasí.