Pro chřipku je charakteristický rychlý nástup příznaků, říká praktická lékařka

Počty nemocných chřipkou a dalšími akutními respiračními infekcemi stoupají. Za celé Česko překročily hranici epidemie. Všeobecná praktická lékařka Ludmila Bezdíčková uvedla, že pořád ještě není pozdě na očkování proti chřipce. Dalšími způsoby ochrany jsou pravidelný sport, vyvážená strava nebo dostatek spánku. Když už se člověk nakazí, měl by dávat pozor, ať se nepředávkuje paracetamolem - ten navíc tlumí pouze příznaky.

Hygienická služba v Česku aktuálně eviduje 1 750 nemocných s akutními respiračními infekcemi na 100 tisíc obyvatel. Nejčastěji se chřipkou nakazí děti, které mají zatím méně vyvinutý imunitní systém – to platí i teď, nemocné je každé dvacáté dítě do pěti let, nejvíc ze všech věkových skupin. Těžší průběh nemoci pak může kromě nich ohrozit hlavně starší, těhotné nebo osoby s chronickým onemocněním.