PŘEHLEDNĚ: Jak na eurovolby v zahraničí. Digitálně lze žádat o voličský průkaz do konce května

V červnových volbách do Evropského parlamentu nebude možné hlasovat na českých ambasádách a konzulátech v zahraničí. Občané, kteří jsou zapsaní v jejich voličských seznamech, ale ještě mohou požádat o voličský průkaz a hlasovat kdekoliv v Česku. Digitálně je to možné do pátku 31. května. Někteří Češi zase můžou volit kandidátky v jiné evropské zemi, pokud splní tamější podmínky. V Česku mohou k urnám přijít Evropané s trvalým nebo přechodným pobytem a registrací v seznamu voličů.

Nejjednodušší to mají krajané, kteří mají trvalý pobyt stále v Česku a nejsou zaregistrovaní ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě v zahraničí. Hlasovat můžou ve svém trvalém bydlišti, případně si na obecním úřadě vyřídit voličský průkaz a jít do jiné volební místnosti.

Češi s trvalým pobytem v zahraničí musí být zapsaní ve zmíněném voličském seznamu na ambasádě, a to buď na základě nové registrace (čas měli do konce dubna), nebo už z minulých voleb. Poté jim stačí na zastupitelském úřadě zažádat o voličský průkaz – osobně nejpozději dva dny před volbami (do 5. června), písemně s ověřeným podpisem nebo přes datovou schránku nejpozději týden před hlasováním (do 31. května). Průkazy začne úřad předávat a posílat od 23. května a je s nimi možné hlasovat kdekoliv v Česku.

Češi trvale usazení v jiné zemi EU mají ještě jednu variantu. „Mohou se zaregistrovat jako voliči v členském státě svého pobytu, kde pak volí do Evropského parlamentu zástupce tohoto členského státu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Podmínky si stanovuje každá země, přehled v angličtině nabízí web Evropského parlamentu. Všechny státy vyžadují nahlášený pobyt a registraci ve voličském seznamu, cizinci na dovolené tak hlasovat nemůžou.

Třeba na Slovensku mohou volit pouze zletilí evropští občané s trvalým pobytem, kteří se do konce dubna nechali zapsat do voličského seznamu obce, v níž bydlí. V Německu může teoreticky hlasovat i šestnáctiletý Čech, musí mít ale v zemi oznámený pobyt a být zapsaný ve voličském seznamu své obce (případně požádat do 19. května o dopsání). V Rakousku je nutný trvalý pobyt a registrace do konce března, v Polsku není pro trvale žijící cizince stanovena jasná lhůta na podání žádosti o zápis do seznamu voličů. Obec ji však může zpracovávat až tři dny.

V Česku volí čím dál více Evropanů

V Česku mohou do europarlamentu volit pouze občané EU s přechodným nebo trvalým pobytem, který měli přihlášený alespoň 45 dnů před volbami, tedy nejpozději od 24. dubna. Zároveň museli do 28. dubna požádat o zápis do seznamu voličů na obecním úřadě v místě svého pobytu, případně v něm už být zapsaní z minulých evropských voleb. Nejpozději 23. května je musí úřad informovat o tom, jak jejich žádost vyřídil.

O cizincích hlasujících v Česku obce informují ministerstvo vnitra, které pak vyrozumí jejich zemi. Ta by je měla vyškrtnout ze svých voličských seznamů, aby zabránila dvojímu hlasování. Stejně to funguje u českých občanů hlasujících v zahraničí. „Jejich seznam v zašifrované podobě obdrží ministerstvo vnitra coby komunikační centrála od dotčeného členského státu. Poté údaje přeposílá do příslušné obce, která občana vyškrtne ze svého volebního seznamu,“ popisuje mluvčí resortu Malá.