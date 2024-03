Před 15 lety padla během předsednictví EU Topolánkova vláda. K jejímu konci přispěla rebelie v ODS

Topolánkovu koalici opustily dvě poslankyně zvolené za Stranu zelených. „Je nefér, že na v podstatě mě jako nezařazenou poslankyni, je činěn takový nátlak, že ze mě někdo vyrobil nějaký rozhodující hlas,“ prohlásila tehdy poslankyně Věra Jakubková (nestr.).

Hlas Jakubkové by nicméně nerozhodoval, kdyby zůstal jednotný klub Topolánkovy ODS. „Slaďujeme, slaďujeme, slaďujeme, není to u konce, je to těžká situace,“ uvedl před patnácti lety Tlustý. „Já jsem se v žádném případě nechtěl nechat vydírat, taky jsem to neudělal,“ zdůrazňoval tehdy Topolánek.

Z podpory rebelie v ODS premiér Topolánek vinil prezidenta Václava Klause a svého stranického rivala Pavla Béma (ODS). „V tuto chvíli proti čtyřem rebelujícím poslancům postavit výrok, že za to může někdo úplně jiný, kdo v Poslanecké sněmovně ani nesedí, mi přijde skutečně neférové a zbabělé,“ prohlásil Bém. „Přeci Klaus musí mít nějakou představu, když se aktivně podílel na shození té vlády,“ poznamenal ke krizi tehdejší vicepremiér Martin Bursík (Strana zelených).

Prezident Klaus to označil za lži a odmítl Topolánka pověřit sestavením další vlády. „Pokud by mi Mirek Topolánek nebo někdo jiný byl schopen přinést nejméně 101 podpisů poslanců, dal bych mu k tomu příležitost,“ tvrdila hlava státu.

Vznik úřednické vlády

Topolánek ale většinu ve sněmovně neměl, a tak po dohodě s Paroubkem přišel s nečekaným jménem. „Já navrhnu prezidentu republiky, aby jmenoval novým předsedou vlády inženýra Jana Fischera,“ oznámil končící premiér.

Dosavadní šéf Českého statistického úřadu měl vládu vést jen půl roku do předčasných voleb. Jenže měsíc před volbami už vyhlášený termín zrušil Ústavní soud. Paroubek pak odmítl další pokus, jak volby uspíšit. Fischer tak zůstal premiérem rok a čtvrt.

Topolánek už ODS do voleb nevedl a Paroubek z čela ČSSD odešel hned po volbách, které sice vyhrál, vládu ale neměl s kým sestavit.