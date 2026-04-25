Politické spektrum: Volt Česko, ČSSD, GEN


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Politické spektrum 25. dubna 2026
Zdroj: ČT24

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 25. dubna přijali Adam Hanka (Volt Česko), Jiří Paroubek (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) a Vojtěch Ryvola (GEN). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.

13:23Aktualizovánopřed 25 mminutami
03:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 2 hhodinami
10:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 4 hhodinami
před 5 hhodinami
před 6 hhodinami
před 7 hhodinami

V Praze 4 se našly v domě toxické chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami byl mimo jiné toxický arzenik, což je oxid arzenu, dále kyanid, rtuť, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která se v minulosti používala jako trhavina. Chemická jednotka odvezla nebezpečné látky k likvidaci, pyrotechnik pak výbušniny k řízenému odpalu. Kolem 15:45 byl zásah ukončen.
13:23Aktualizovánopřed 25 mminutami

před 1 hhodinou

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem. Rozhovor s novým pražským arcibiskupem nabídne ČT24 od 18:05 v Interview speciál.
10:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.
před 4 hhodinami

Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomněl, že Seitlová je dlouholetou tváří Senátu, mladším senátorům byla podle něj vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.
před 5 hhodinami

Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. České televizi to potvrdily oslovené dětské domovy. Ty se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře zatím nemají.
před 7 hhodinami

VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Sněmovna potvrdila, že ceny pohonných hmot bude do budoucna moci regulovat nebo zastropovat vláda. Poslanci tím přehlasovali veto Senátu. Regulace nastala jako ochrana před tím, že si někdo „namastí kapsy na úkor spotřebitelů“, argumentoval náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Opatření dle něj platí pro mimořádnou situaci, nikoli běžný provoz. Člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti) zmínil přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, výtky Senátu pokládá ve většině za relevantní. Varoval před precedentem z Maďarska, kde dle něj obdobné opatření k ničemu nevedlo. Vyzdvihl také problematiku dalšího přezkumu, v případě nařízení vlády je možný jen u Ústavního soudu. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 9 hhodinami

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
před 10 hhodinami
