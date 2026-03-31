Policie zadržela podezřelého z útoku na Ruský dům, sám se přihlásil

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, v úterý s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
Policie minulý pátek ráno oznámila, že na Ruský dům kdosi ve čtvrtek večer hodil několik zápalných lahví. Nikomu se nic nestalo a policie případ vyšetřuje pro podezření z poškození cizí věci. Za to hrozí pachateli až roční vězení, v případě, že by způsobil škodu velkého rozsahu, mu soudy mohou uložit až šestiletý trest.
Útok odsoudilo české ministerstvo zahraničí nebo ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová mluvila o barbarském činu. Ruské ministerstvo zahraničí si také v pátek kvůli útoku předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala.
Rusko podle mluvčí tamní diplomacie žádá, aby Česko provedlo „kompetentní vyšetřování tohoto trestného činu, našlo a potrestalo viníky a přijalo nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti ruských zastupitelských úřadů v Praze“.
V pondělí české ministerstvo zahraničí od Ruska obdrželo oficiální žádost o posílení ochrany jeho zastupitelských úřadů v Česku. Resort žádost řeší ve spolupráci s policií, sdělil mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő.
Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6 provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.