Policie dopadla zloděje z domu střelce z filozofické fakulty. Místo si vybral náhodně

Středočeská policie dopadla jednapadesátiletého muže, který se na přelomu roku vloupal do domu střelce z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Hostouni na Kladensku. Dům si vybral náhodně. České televizi to sdělila mluvčí Michaela Richterová. Muž se vloupal i do dalšího rodinného domu, co konkrétně ale odcizil, mluvčí kvůli probíhajícímu vyšetřování uvést nemohla. V případě odsouzení muži hrozí až pět let vězení.