Pamětník ČST o 17. listopadu: Konečně jsme začali plnit poslání

Záběry revolučních dní se v roce 1989 dostaly do Československé televize díky přenosovým technikům. Ti nechali 17. listopadu auta před branou pro případ, že by pracovníky zavřeli uvnitř, vzpomenul v Událostech, komentářích Antonín Dekoj, tehdejší vedoucí přenosového vozu. Technici propojili eurovizní linky s kamerami v garážích, dění se tak dostalo i na CNN. Když přijeli na Václavské náměstí, davy se rozestupovaly. „Konečně jsme začali plnit to, co by televize plnit měla,“ vzpomíná Dekoj. Podle něj zasáhla „vyšší moc“, že nikdo nevypnul vysílače a policie nevytáhla pendreky.