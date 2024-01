Oteplí se, předtím se může vytvořit ledovka. Na pomezí Čech a Moravy je riziko až extrémní

Vážné nebezpečí hrozí odpoledne chodcům a řidičům kvůli ledovce. Vytvoří se hlavně na Moravě, ve Slezsku a na východě a severu Čech. Nejdůraznější výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav pro oblast na pomezí Čech a Moravy, pro východ Pardubického kraje vyhlásil extrémní stupeň rizika. Ledovka předznamená výrazné oteplení, v polovině týdne by se měly teploty dostat až nad deset stupňů Celsia. Potom se bude zase pozvolna oteplovat, mrznout však zřejmě již nebude.

Výstraha na ledovku začne platit postupně od západu s tím, jak budou přicházet srážky. Namrzající déšť, z nějž vznikne ledovka, by ale měl postihnout jen část republiky – tu, kde bude přes den chladněji. Od deseti hodin dopoledne bude výstraha platit pro severovýchodní okraj Ústeckého kraje (Děčínsko a Rumbursko), sever Středočeského kraje (Mladoboleslavsko), Liberecký a Královéhradecký kraj a západ Pardubického kraje. Od jedné odpoledne bude výstraha platit i pro zbytek Pardubického kraje, kde hrozí extrémní nebezpečí. Nejdůraznější výstraha se týká oblasti mezi Žamberkem, Svitavami, Moravskou Třebovou a Králíky.

Kromě ledovky varují meteorologové také před silným větrem. Od šesti hodin ráno do šesti hodin večer může v Moravskoslezském kraji a také na Jesenicku v Olomouckém kraji a ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji foukat rychlostí až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí proto pády stromů nebo větví, poletování uvolněných předmětů a případně i menší škody na budovách.

Ledovka, která vzniká namrzáním deště na promrzlém zemském povrchu, může pokrýt celou krajinu, nelze se jí tedy vyhnout. Hrozí úrazy při chůzi, nehody při jízdě autem, pod tíhou ledu se také mohou lámat stromy nebo sloupy elektrického vedení. Je to ale zároveň také přechodný jev, který předchází oteplení. Vzniká kvůli tomu, že výše v atmosféře je již tak teplo, že místo sněhu padá déšť, a oteplení se zanedlouho projeví i níže – potom ledová vrstva roztaje.

Ledovka a vítr avizují konec mrazivého období. Již v pondělí má být ve většině Čech 3 až 7 stupňů Celsia, i když v části republiky, kde platí výstraha na ledovku, jen minus 1 až plus 3 stupně. V úterý by již měly teploměry v celé republice vystoupat na 3 až 7 stupňů a ve středu se má prudce oteplit na maximálních 8 až 12 stupňů Celsia. I v příštích dnech by měl vát silný vítr, i když výstrahu na něj zatím Český hydrometeorologický ústav nevydal.

Od čtvrtka by se měly teploty zase vrátit na úroveň kolem 3 až 8 stupňů, o víkendu se zřejmě ještě mírně ochladí, ale mrazivé počasí by se prozatím vrátit nemělo. Od středních poloh by mohlo o víkendu sněžit.