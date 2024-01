Oproti prosinci zlevnila většina sledovaných potravin

Tento týden bylo proti loňskému prosinci levnějších 11 ze 13 potravin, které ve svých předběžných měsíčních průzkumech sleduje Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíce, přibližně o 4,77 procenta na 208,02 koruny, klesla cena za kilogram másla. O 4,76 procenta méně, 46,58 koruny, stálo deset vajec. Ve srovnání s prosincem naopak zdražil kilogram brambor, a to o 12,56 procenta na 27,70 koruny. Vyšší cenu měl kilogram pšeničné hladké mouky. Ve třetím lednovém týdnu stál 20 korun a 40 haléřů, v prosinci vyšel na 19,56 koruny. Na potraviny se od začátku letošního roku vztahuje sazba DPH 12 procent, když dříve to bylo 15 procent.

Vedle másla nebo vajec podle průzkumu ČSÚ výrazněji zlevnil také kilogram bílého pšeničného pečiva, a to o 3,91 procenta na 67,64 koruny. Následoval litr polotučného mléka, za který se cena snížila z 25,06 koruny na 24,09 koruny. Na méně peněz vyšla i kilogramová cihla eidamu. Tento týden podle ČSÚ stála 183,57 koruny, zatímco v prosinci 188,80 koruny. Nižší cenu ze sledovaných položek měl dále kmínový chléb, světlé lahvové pivo, vepřová pečeně, bílý jogurt, krystalový cukr a jablka.

Údaje o lednových cenách jsou podle ČSÚ orientační, zjišťovány byly jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

Dráž ve slevách proti prosinci o nižší jednotky procent vyšel cukr, eidam, chléb a pivo. Brambory, které na základě dat ČSÚ zdražily nejvíce, pak v lednových akcích proti prosinci zlevnily nejvýrazněji, a to o 4,5 koruny na 16,90 koruny za kilogram. Průměrná sleva v akčních letácích podle České distribuční v lednu činila 27 procent, v prosinci to bylo 30 procent.

Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů. To, jak se s novým rokem změnily ceny potravin, definitivně ukážou data o lednovém vývoji inflace, která ČSÚ zveřejní v polovině února, řekl už dříve hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.