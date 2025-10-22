Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud


před 22 mminutami

Odvolání Kateřiny Podrazilové z funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze pokládat za odvetnou reakci na kritický audit. Neodporovalo zákonu o ochraně oznamovatelů. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl stížnosti nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který loni vyhověl žalobě Podrazilové. Bývalá ředitelka dávala svůj odchod z funkce do souvislosti s výsledky auditu, který v úřadu zadala. Městský soud nyní musí rozhodnout znovu.

Jádrem řízení byla otázka, zda zrušení služebního poměru žalobkyně nebylo v rozporu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Podrazilová vedla lékový ústav od 21. září do 20. prosince 2023, kdy byla ještě ve zkušební době odvolána. O den později podala na ministerstvo spravedlnosti oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

NSS v aktuálním rozhodnutí upozornil právě na časový sled událostí a zákon popsal jako pomyslnou neprůstřelnou vestu proti odvetným opatřením, která je ovšem účinná až od okamžiku, kdy si ji oznamovatel „nasadí“. „Teprve tím okamžikem se mu aktivuje ochrana proti možným odvetným opatřením,“ stojí v rozsudku.

Pokud oznámení následuje až po sporném opatření, nemůže zákon oznamovatele chránit. „Přesně takovou souslednost však ke své škodě zvolila žalobkyně, která oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů učinila až po opatřeních, která by bylo možno pokládat za odvetná opatření,“ uvedl NSS.

Ministerstvo předalo policii podnět kvůli auditu, po němž Válek odvolal šéfku SÚKL
Bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová

Podrazilová si měla být vědoma své nejisté pozice, uvedl NSS

Podrazilová zdůrazňovala, že skončení jejího služebního poměru mohlo být reakcí na to, že už 18. prosince 2023 referovala na poradě vedení SÚKL o výsledcích zadaného auditu. Referování na poradě však podle NSS nemohlo nahradit oznámení učiněné podle zákona o ochraně oznamovatelů.

„Bylo volbou samotné žalobkyně, že zjištěné problémy neoznámila nejprve postupem podle zákona o ochraně oznamovatelů, který by ji od okamžiku přijetí ochránil před případnými odvetnými opatřeními. Namísto toho zvolila formu sdělení na poradě SÚKL, která ji před případnou nelibostí nadřízených ochránit nemohla, přestože si musela být vědoma své nejisté pozice státní zaměstnankyně ve zkušební době,“ konstatoval NSS.

Podrazilová si objednala audit u soukromé firmy po nástupu do funkce, aby se seznámila s kondicí ústavu. Jak později upozornily Seznam Zprávy, podle výsledků auditu ústav až příliš často zadával zakázky na základě jediné nabídky nebo si některé prostory pronajímal za přemrštěnou cenu.

Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že Podrazilová nebyla odvolaná kvůli výsledkům auditu. Šlo prý především o způsob zadání forenzní prověrky, problémy v komunikaci a kroky vedoucí k personální destabilizaci ústavu. Po odchodu Podrazilové byl vedením ústavu pověřen Jakub Velík, nyní je ředitelem Tomáš Boráň.

Novým ředitelem lékového ústavu bude Tomáš Boráň
Tomáš Boráň

