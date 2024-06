Nelegální billboardy chtějí silničáři odstranit do konce roku

Silničáři chtějí do konce roku odstranit všechny nelegální billboardy u dálnic a silnic 1. třídy. Jsou jich více než tři tisíce, s odstraňováním začnou o prázdninách. Načerno umístěné poutače zlikvidují místo majitelů, kteří to neudělali, případně si bez povolení postavili další.

Při jedné z posledních silničních nehod zemřel motorkář poté, co narazil do reklamního poutače blízko silnice. Podle policie se stává, že po podobných nehodách je spoluviníkem i majitel nelegálního billboardu, do kterého řidič narazil. „V případě, že odpovědnost prokážeme a majitel pevné překážky je shledán ze strany soudu vinným, tak mu hrozí trest odnětí svobody – dokonce i nepodmíněně,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík.

U silnic přitom zůstává přes tři tisíce reklam, které měli už před sedmi lety vlastníci odstranit. Jenže třeba popírali, že jim patří. Nyní to za ně udělají rovnou silničáři, od ledna k tomu mají větší pravomoc. Jen čekali na potvrzení, které jim dá jistotu.