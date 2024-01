Na podzim odjeli, teď se vrací. Řada Izraelců ale na českých univerzitách skončila úplně

Desítky studentů z Izraele, kteří se vzdělávají na českých univerzitách a po říjnovém útoku Hamásu odjeli do vlasti, se vrací zpět do Česka. Nejčastěji jde u studenty lékařských oborů. ČT to potvrdily oslovené univerzity. Řada studujících ale na podzim dostala povolávací rozkaz a dál zůstává na Blízkém východě. Povinnosti proto plní individuálně na dálku nebo studium zcela ukončili.