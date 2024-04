Muži v Česku vydělávají průměrně skoro o osmnáct procent více než ženy

V závodu Lego Production Kladno pracuje zhruba 3300 zaměstnanců, počet žen a mužů je vyrovnaný. Pracovníci jsou potřeba i přes snahu výrobu co nejvíc automatizovat. Podnik podle svých slov cílí na to, aby žádná diskriminace v odměňování nebyla. „My na to dbáme už na začátku, kdy už předem víme, jak chceme pozici ohodnotit a pokud se nám stane, že si – obzvláště ženy – říkají o něco méně, vždycky jdeme na to, co jsme si domluvili předem,“ řekla generální ředitelka továrny Michaela T. Horáková.

Ženy pak podporují i při návratu z rodičovské dovolené – stejně jako další firmy. „Maminky nebo rodiče obecně, kteří se vracejí z rodičovské dovolené, u nás mohou pracovat první rok stoprocentně na homeoffice. Když zjistíme, že nějaká žena má nižší plat než muž na stejné pozici, jednou ročně jí ho vyrovnáme,“ uvedla HR ředitelka a členka představenstva společnosti Allianz Eva Koubíková.