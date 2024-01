Mrazy na víkend mírně poleví, přes den se teploty dostanou i nad nulu

Mrazy v Česku na víkend mírně poleví, přes den se teploty na některých místech vyšplhají na tři stupně. Na horách na severu a severovýchodě může do konce týdne připadnout kolem pěti centimetrů sněhu. Výraznější oteplení meteorologové očekávají ve středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pátek očekávají nejnižší noční teploty mezi minus třemi a minus sedmi stupni Celsia a nejvyšší denní se budou pohybovat od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

O víkendu rtuť dál mírně stoupne, v neděli se nejnižší noční teploty dostanou na minus jeden až minus pět stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti se budou pohybovat kolem minus sedmi stupňů. Přes den vystoupají na minus dva až plus dva stupně, vyplývá z předpovědi.

ČHMÚ ve čtvrtek také odvolal smogovou situaci na Třinecku. Platila tam od úterního večera. Ve zbytku Moravskoslezského kraje zůstává smogová situace nadále v platnosti. Rozptylové podmínky by se ale měly pomalu zlepšovat. Lidé v regionu by se však zatím měli zdržet fyzické zátěže. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.