Migrační pakt zlepší současný stav, i když není dokonalý, míní Rakušan. Kovaříkovi vadí „řada sporných bodů“

Kontrola vnějších hranic

Kovařík podotkl, že existuje solidarita v rámci evropské spolupráce. „Členské státy, které jsou na vnější hranici (…), dostávají ze speciálních fondů v rámci evropského rozpočtu (…) speciální prostředky na to, aby se staraly o vnější hranici. Je pak druhá věc, jestli to skutečně dělají a jestli ty prostředky náhodou nejsou investovány špatně.“

Europoslanec dále uvedl, že nejlépe vědí právě členské země na vnější hranici, jak s prostředky nakládat a jaká další opatření jsou potřebná. Zmínil třeba fyzické bariéry nebo nové bezpečnostní technologie.

„Proto jsme se dostali do té krize, říkají – radši si odvezte žadatele do svých zemí, protože my se o ně nejsme schopni postarat. To přece není cesta, kterou chceme sledovat,“ poukázal Kovařík. Každá země má podle něj – ze svých vlastních možností – schopnost přispět k tomu, aby vnější hranice byla lépe chráněna.

Solidaritu projevuje Česko v rámci standardních procedur evropského rozpočtu, o pomoc by si měly říct země v první linii, doplnil.

Flexibilní solidarita, již Kovařík zmiňoval, je dle ministra obsažena i v návrhu migračního paktu. Pomoc tak musí vycházet z konkrétní žádosti. „Migrační pakt, ať bude vypadat jakkoli, nemůže postrádat složku solidarity mezi jednotlivými státy,“ uzavřel ministr.