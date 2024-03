Můžeme trávit třináct dní v roce jinak než nákupy, říká Zdechovský o svátečním zákazu prodeje. Nechme to na lidech, míní Prouza

„Lidé, kteří pracují v supermarketech, by přivítali, kdyby třináct státních svátků nemuseli chodit do práce. Sami vnímají – a byly to především ženy samoživitelky, kterým by to výrazně pomohlo se starat o své děti – že by využily státní svátek pro sebe a svou rodinu,“ uvedl Zdechovský.

Prouza trvá na tom, že stát nemá předepisovat podnikatelům, kdy mohou podnikat, a kdy nesmí. „Je to čistě na volbě obchodníků a jejich zákazníků, a pokud nemají zájem, tak obchody zkracují otevírací dobu, některé mají třeba zavřeno celý Štědrý den, i když by mohly mít do dvanácti hodin otevřeno. Já myslím, že tady má fungovat svoboda,“ poznamenal.

Prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu upozornil také na to, že praxe ukazuje, že je obrovský zájem zaměstnanců o to, aby mohli o státních svátcích pracovat vzhledem k příplatku. „A nezapomínejme, že obchody mají více zaměstnanců, protože je to provoz na směny. Ten, kdo chce pracovat, může, a ten, kdo nechce, může si směnu vyměnit,“ doplnil Prouza. Zákaz prodeje o svátcích podle něj dopadá nejen na velké obchody, ale také například na ty menší v obchodních centrech.